В Бейруте приземлился первый самолет МЧС РФ

Первый из трех самолетов МЧС России, направленных сегодня в Ливан, приземлился в аэропорту Бейрута.

Самолет Sukhoi Super Jet доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда "«Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту.

Сейчас в воздухе на пути в Бейрут находятся два самолета Ил-76 с врачами, аэромобильным госпиталем и специалистами Роспотребнадзора.

Всего авиация МЧС планирует совершить пять рейсов в Бейрут, всего ими будут доставлены 150 российских специалистов.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе порта Бейрута. Взрывная волна превратила город в руины. По последним данным, погибли более 100 человек, свыше четырех тысяч пострадали.

Основной версией трагедии на данный момент, является детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.