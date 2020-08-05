Водитель влетел в остановку в подмосковных Люберцах

В подмосковных Люберцах водитель не справился с управлением и влетел в автобусную остановку.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте вечером 5 августа, сообщили в МЧС. Автомобиль сначала протаранил остановку, а затем влетел в забор.

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Судя по кадрам, размещенным очевидцами в Сети, павильон от удара перевернулся, его сильно покорежило.

Водителя задержали. В результате аварии никто не пострадал.