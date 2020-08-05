Водитель влетел в остановку в подмосковных Люберцах
В результате аварии никто не пострадал.
© Фото: msk_smerch, ВКонтакте
В подмосковных Люберцах водитель не справился с управлением и влетел в автобусную остановку.
Инцидент произошел на Комсомольском проспекте вечером 5 августа, сообщили в МЧС. Автомобиль сначала протаранил остановку, а затем влетел в забор.
Судя по кадрам, размещенным очевидцами в Сети, павильон от удара перевернулся, его сильно покорежило.
Водителя задержали. В результате аварии никто не пострадал.