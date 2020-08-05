SpaceX провела первые летные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса

Американская корпорация SpaceX провела успешные летные испытания прототипа второй ступени ракеты-носителя «Старшип». Пуск прошел на полигоне Бока-Чика в Техасе, трансляция велась на YouTube канале NASASpaceFlight.

Во время испытаний устройство поднялось на 150 метров, переместилось в сторону и совершило мягкую посадку на заданную часть испытательной площадки.

«Старшип» – это перспективная сверхтяжелая ракета, состоящая из двух многоразовых ступеней. Вторая должна будет служить в качестве грузового или пассажирского космического корабля. Именно на ней Маск собирается оправить на Красную планету первых колонистов.