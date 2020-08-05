SpaceX провела первые летные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса
По замыслу создателей, SpaceX разрабатывает «Старшип» для перевозки людей и грузов на Луну и, в перспективе, для колонизации Марса.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: SpaceX Twitter
Американская корпорация SpaceX провела успешные летные испытания прототипа второй ступени ракеты-носителя «Старшип». Пуск прошел на полигоне Бока-Чика в Техасе, трансляция велась на YouTube канале NASASpaceFlight.
Во время испытаний устройство поднялось на 150 метров, переместилось в сторону и совершило мягкую посадку на заданную часть испытательной площадки.
«Старшип» – это перспективная сверхтяжелая ракета, состоящая из двух многоразовых ступеней. Вторая должна будет служить в качестве грузового или пассажирского космического корабля. Именно на ней Маск собирается оправить на Красную планету первых колонистов.