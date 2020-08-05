Власти Ливана опровергли версию о причастности Израиля к взрыву в Бейруте

Ливанские власти опровергли слухи о причастности Израиля к взрыву в порту Бейрута.

«Существует такая вещь, как фальсифицированные новости», - прокомментировал в эфире телеканала «Ливан 24» возможную причастность Израиля к трагедии глава МВД Ливана Мухаммед Фахми.

Также неправдоподобна и версия умышленного подрыва в порту.

«Армейское командование подтверждает, что эти заявления являются абсолютно ложными и недостоверными, и призывает всех не углубляться в анализы и спекуляции, а дождаться результатов официального расследования», - передает ливанская «Эл-би-си интернэшнл».

Министр внутренних дел пообещал, что следствие будет «максимально прозрачным» и займет пять дней.

Напомним, что в качестве одной из версий трагедии являлось нанесение удара израильскими ВВС. Израильские власти сразу после взрыва опровергли данную информацию.

Мощный взрыв прогремел на складе в порту столицы Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. Более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 135 человек, пострадали свыше четырех тысяч человек, десятки людей числятся пропавшими без вести.