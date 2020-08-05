«Я его обожаю»: мать брошенного в Москве ребенка назвала инцидент ошибкой

Мать ребенка, брошенного в коляске у подъезда дома на Студенческой улице в Москве, заявила, что обожает его, и назвала ситуацию ошибкой.

«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла», - передает РИА Новости ее слова.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры с родителями, бросившими малыша. На них видно, как мужчина оставляет ребенка в коляске у подъезда и уходит. Женщина что-то говорит ему вслед, и отправляется за ним.

В данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. Прокуратура столицы проводит проверку по факту случившегося.