В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России

В столицу Ливана Бейрут вылетел Ил-76, третий борт МЧС России для оказания помощи после мощного взрыва.

Ранее в столицу республики уже отправились транспортный самолет Ил-76 и Superjet 100 с аэромобильным госпиталем, спасателями отряда «Центроспас». Всего на борту двух воздушных судов находятся 84 человека и три единицы техники.

Россия развернет в Бейруте гуманитарную операцию и окажет ливанскому народу помощь в ликвидации последствий после мощного взрыва.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. В результате пострадали тысячи человек и погибли 113. Разрушены жилые, складские и офисные здания.