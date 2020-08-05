Не кончится лето: в Петербурге открывается выставка с работами Виктора Цоя

Ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы лидера группы «Кино» Виктора Цоя, созданные в 1987-1990 годы, впервые представляют в Санкт-Петербурге на выставке «Цой. Не кончится лето».

На экспозиции будут показаны все работы, которыми Цой украшал стены обыкновенной московской квартиры, создавая собственное пространство. Клеенка, пакет, кассеты для Polaroid могли преобразить его и стать объектами искусства, если к ним прикасался такой творческий человек, каким был Цой.

Зрители увидят около сотни произведений, которые включают живопись, графику, а также личные вещи художника из коллекции Натальи Разлоговой, возлюбленной музыканта.

Герои Виктора Цоя-художника изначально рождались на мусорных пакетах, обычной клеенке и небольших клочках бумаги - холсты и краски в советское время были в дефиците. Но это не помешало будущей рок-звезде стать одним из лидеров ленинградского андеграунда - объединения «новые художники».

На протяжении своего творческого пути Цой менялся не только как музыкант, но и как художник. В более поздний период вместо знаменитых квадратных человечков появляются картины в стиле неоакадемизм. А на центральной экспозиции выставки посетители смогут увидеть как-будто пророческую картинку.

Музыкант изобразил себя за рублем автомобиля, уезжающего в неизвестность.

Лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, его легкового автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.