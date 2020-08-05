Проректор МГУ Гришин задержан

В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина по подозрению в преднамеренном банкротстве. Он оправлен в Саранск.

По версии следствия, к январю 2018 года у ООО «СДС-Управление строительства» образовалась кредитная задолженность на сумму более 180 миллионов рублей.

Чтобы фиктивно обанкротить организацию, ее руководители заключили договор цессии, по которому право требования долга с ООО «Мордовдевелопмент» в более чем 865 миллионов рублей получала другая организация. Затем ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. Реально никаких хозяйственных отношений между ними не было.

Решением Арбитражного суда Мордовии ООО «СДС – Управление Строительства» признано банкротом, его кредиторам причинен ущерб в 183 миллионов рублей. Задержанный в Москве Гришин является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в который входит ООО «СДС – Управление Строительства».

В его квартире и рабочем кабинете проведены обыски, изъяты предметы, выступающие в качестве доказательств по делу. Гришин доставлен в столицу Мордовии Саранск, с ним работают следователи, сообщается на сайте республиканского СК.