СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 113

Число погибших при взрыве в столице Ливана Бейруте выросло до 113 человек.

По данным телеканала Al Mayadeen, который ссылается на Минздрав Ливана, под завалами могут находиться еще десятки людей.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. В результате пострадали тысячи человек, разрушены жилые, складские и офисные здания. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.