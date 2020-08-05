Мясников предупредил Ефремова о последствиях непризнания своей вины в ДТП

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал отказ актера Михаила Ефремова признать свою вину в смертельном ДТП, по причине того, что он «ничего не помнит».

«Но есть очевидное: преступление (сесть невменяемым за руль) и невинная жертва этого преступления. И есть раскаяние. У каждого оно есть, рано или поздно. Придет оно и к Ефремову. Только на душе у него к тому времени будет дополнительный грех - трусость, доводящая до подлости», —написал Мясников в своем микроблоге.

По его словам, «он не может признать вину, но может напиться до бесчувствия и потери памяти».

Также он добавил, что прежде Ефремов ему нравился как артист.

Смертельное ДТП с участием актера Михаил Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.

Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.