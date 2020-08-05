Адвокат Ефремова опроверг сообщение, что на подушке безопасности были следы ДНК подзащитного

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал слова прокурора о том, что в машине Ефремова были следы гашиша и гашишного масла.

«А вы слышали, чтобы сказали, что биология принадлежит Ефремову? Нет, конечно!» - ответил он на вопрос журналистов.

Также адвокат опроверг сообщение, что на подушке безопасности были следы ДНК Ефремова.

Однако Пашаев подчеркнул профессиональность судьи и заявил, что к суду у него нет претензий.

«Судья профессионал с большой буквы. Работа к суду претензий нет, но нагрузка большая. Мы хотим, чтобы все было честно, открыто, чтобы вы не думали, что есть фальсификации или ангажированность с нашей стороны», - добавил юрист.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. По версии следствия, Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии во время вождения автомобиля, столкнулся со встречным авто, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Артист находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.