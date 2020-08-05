Назван главный продукт для улучшения настроения

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала главный продукт для улучшения настроения. Им оказалась дыня.

Как заявила Стародубова, вещества, содержащиеся в мякоти дыни, имеют благоприятное влияние на нервную систему человека. Среди этих веществ - витамины и кислоты, бета-каротин и минералы.

«Надо помнить, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (2-3 кусочка)», - цитирует диетолога АГН «Москва».

Она отметила, что злоупотребление даже таким полезным продуктом, как дыня, может привести к ожирению.

Ранее специалист назвала пять лучших продуктов для работы мозга. Как оказалось, следует употреблять больше полезными жиров. Полезны шоколад, ягоды и семена.