Знакомые Заворотнюк рассказали о непоправимых переменах во внешности актрисы

Из-за продолжительной болезни во внешности актрисы Анастасии Заворотнюк произошли «непоправимые перемены». Об этом рассказали в ее окружении.

«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность», - отметила бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Театральный продюсер Валерий Сергеев добавил, что это произошло из-за химиотерапии. У Заворотнюк поменялся взгляд, цвет и состояние кожи, пишет «Комсомольская правда».

Ранее знакомые актрисы рассказали об ухудшении ее состояния. По их словам, у Заворотнюк появилась сильная слабость и утомляемость.