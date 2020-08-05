До и после: последствия мощного взрыва в Бейруте показали из космоса

Роскосмос опубликовал фотографии последствий мощного взрыва в Бейруте. На верхнем снимке - порт столицы от 4 ноября 2019 года. На второй фотографии видно, что город превращен в руины: здания уже так отчетливо не различаются, а также все на снимке приобрело однотонный цвет земли.

В результате взрыва 4 августа погибли около 100 человек, пострадали более 4 000. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.

МЧС РФ развернет в городе мобильный госпиталь для помощи пострадавшим. В Ливан отправят пять самолетов с российскими специалистами.