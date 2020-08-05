В Бейрут вылетел второй борт МЧС РФ

В столицу Ливана Бейрут вылетел второй борт МЧС России для оказания помощи после мощного взрыва.

Как сообщили в МЧС, на борту самолета Sukhoi Superjet находятся 10 человек личного состава, 19 специалистов «Центроспаса» и 2 психолога – всего 31 человек.

Ранее в Бейрут вылетел первый самолет МЧС. На его борту находятся врачи и все необходимое оборудование для аэромобильного госпиталя.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. В результате пострадали тысячи человек и погибли 113. Разрушены жилые, складские и офисные здания.