Третья смены открылась на молодежном форуме «Территория смыслов»

В Солнечногорске стартовала третья смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», которая продлится до 9 августа. По словам организаторов, все приехавшие на форум участники в день прибытия сразу сдают тест на COVID-19.

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» собрались представители молодежных крыльев политических и непарламентских партий, историки, социологи, политологи, депутаты региональных и муниципальных органов представительной власти, активисты «Молодежки ОНФ» и НЛСК.

На площадке форума выступила председатель ЦИК России Элла Памфилова, которая во время «Диалога на равных» рассказала о новых электоральных технологиях голосования.

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На протяжении недели участники форума вместе с представителями партий, Госдумы и Министерства иностранных дел обсудят направления современной молодежной политики, будущее дистанционного образования и то, откуда берутся фейки в СМИ и международной политике.

Директор Центра политической конъюнктуры, профессор НИУ ВШЭ Алексей Чесноков пожелал гостям форума тренировать скорость мышления, увеличивать лексикон и всегда быть профессионалами.

С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».