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Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о заражении коронавирусом

Егор Левин
16:56 05.08.2020
Глава Калмыкии отметил, что переносит болезнь легко и может продолжать работу в изоляции.
© Видео: Глава Республики Калмыкия Бату Сергеевич Хасиков, Youtube © Фото: batukhasikov, Instagram

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на Youtube.

«У меня положительный результат. Скажу так - ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, в первую очередь, подумал о своих родных и очень рад, что их вирус не затронул. К счастью, мое состояние позволяет продолжать работать», - сказал Хасиков.

По последним данным в России подтверждены 5204 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 866 627.

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