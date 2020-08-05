Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о заражении коронавирусом

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на Youtube.

«У меня положительный результат. Скажу так - ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, в первую очередь, подумал о своих родных и очень рад, что их вирус не затронул. К счастью, мое состояние позволяет продолжать работать», - сказал Хасиков.