В МЧС рассказали, кто отправится в Бейрут для оказания помощи после взрыва

Начальник госпитального отдела медслужбы отряда «Центроспас» МЧС РФ Алексей Скоробулатов в эксклюзивном разговоре со «Звездой» рассказал о составе групп, которые прибудут в столицу Ливана Бейрут для оказания помощи после мощного взрыва.

«Вылетают две группы, скажем так. Первая – это спасатели. Для оказания помощи, обнаружения пострадавших в завалах. И группа медиков в составе аэромобильного госпиталя МЧС России. Я отвечаю за медиков», - отметил Скоробулатов.

По его словам, у российских специалистов будет все необходимое для работы, включая диагностическое оборудование, оборудование для экстренной реабилитационной помощи, для оперативного лечения больных с острой хирургической патологией, стоматологической патологией.

«Операционно-перевязочное отделение у нас есть. Есть терапевты, аппараты УЗИ, рентген, и, также, есть педиатры», - заключил Скоробулатов.

В результате взрыва 4 августа погибли около 100 человек, пострадали более 4 000. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.