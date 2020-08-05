Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения.

Для этого министерство отправило аналогичные письма не только в Амстердам, но и на Кипр, Мальту и в Люксембург.

Ранее, выступая с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, президент РФ Владимир Путин предложил одну из мер экономического характера: все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15%. Поэтому были скорректированы соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения. В частности, Россия начала выход из соглашения с Кипром, так как договориться не удалось. Для Кипра это стало неожиданностью, власти страны надеются на продолжение переговоров.

Дополнительный доход, который поступят в бюджет после пересмотра данных соглашений, должны были направить, по поручению главы РФ, на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.