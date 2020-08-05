Борт МЧС РФ вылетел в Бейрут для оказания первой помощи

ИЛ-76 МЧС России вылетел в Ливан для оказания помощи пострадавшим при взрыве в порту города Бейрут. На борту самолета находятся врачи и все необходимое оборудование для аэромобильного госпиталя.

Следующие четыре борта должны вылететь также в течение ближайших суток. На втором борту МЧС будут 15 специалистов Роспотребнадзора и оборудование для лаборатории по выявлению коронавируса. На борту Sukhoi Super Jet - 7 человек личного состава, 19 специалистов

Центроспаса и 2 ведомственных психолога; на Ан-148 - личный состав ведомства.

В общей сложности, на пяти рейсах МЧС РФ будут направлены 150 человек.

Напомним, 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв, в результате которого не менее 4 тысяч человек пострадали и 100 человек погибли. Серьезно пострадало здание российского посольства, одна из его сотрудниц пострадала.