Ученые обнаружили невероятно плотную «планету-монстр»

Ученые обнаружили планету K2-25b, которая оказалась невероятно плотной.

Масса мира примерно соответствует 27 массам Земли. И он обладает огромной плотностью: 95 процентов массы K2-25b приходится на ядро и 5 – на атмосферу.

Как говорится в препринте публикации журнала Astronomical Journal, данное открытие заставит специалистов пересмотреть теорию образования планет. Они не предполагали, что в мире может существовать «монстр» с таким ядром.