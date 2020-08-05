«Я заболела, и очень сильно»: дочь Заворотнюк рассказала о симптомах COVID-19
Девушка сдала тесты на COVID-19 и ждет их результатов.
© Фото: anna_zavorotnyuk, instagram
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что у нее отмечаются симптомы коронавируса.
«Сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о COVID-19. Дело в том, что я заболела и очень сильно», - написала Анна на своей странице в Instagram.
По ее словам, у нее отмечается температура, кашель и заложенность носа. Девушка сдала тесты на COVID-19 и ждет их результатов.
«Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой», - заключила Анна.
Ранее знакомые Анастасии Заворотнюк рассказали о нынешнем состоянии здоровья актрисы. По их словам, у нее появилась сильная слабость и утомляемость.