«Я заболела, и очень сильно»: дочь Заворотнюк рассказала о симптомах COVID-19

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что у нее отмечаются симптомы коронавируса.

«Сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о COVID-19. Дело в том, что я заболела и очень сильно», - написала Анна на своей странице в Instagram.

По ее словам, у нее отмечается температура, кашель и заложенность носа. Девушка сдала тесты на COVID-19 и ждет их результатов.

«Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой», - заключила Анна.

Ранее знакомые Анастасии Заворотнюк рассказали о нынешнем состоянии здоровья актрисы. По их словам, у нее появилась сильная слабость и утомляемость.