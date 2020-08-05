Высокоскоростная линия связи соединит западные границы России с Японией

От западных границ России до Владивостока и в Японию построят высокоскоростную линию связи. Проект, объем инвестиций для которого составит 40 миллиардов рублей, будет реализовывать Ростелеком. Об этом заявил глава компании Михаил Осеевский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Растет объем трафика в мире, объем информации, и Россия может предоставить самый простой и надежный способ передачи из Европы в Азию», - сообщается на сайте Кремля.

По словам главы Ростелекома, участок из Владивостока в Гонконг и в Японию будет подводным. Он уточнил, что половину емкостей этой линии компания планирует использовать для внутрироссийских нужд, а половину использовать для передачи международного трафика, что позволит получать несырьевую экспортную выручку. Также он подчеркнул, что в строительстве будет задействовано множество предприятий малого и среднего бизнеса, а так как кабель будет идти практически по всей стране, то будут включаться и региональные компании. По словам Осеевского, проект будет являться хорошей поддержкой в сложных условиях.