Помощь в трагедии: кадры отправки спецтехники МЧС в Бейрут

Во исполнение указа президента России Владимира Путина, МЧС во взаимодействии с МИД и Роспотребнадзором прорабатывают план оказания экстренной гуманитарной помощи ливийскому народу после взрыва в Бейруте.

Принято решение о направлении в столицу республики группы спасателей с необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях, аэромобильного госпиталя МЧС России и передвижной ПЦР лаборатории Роспотребнадзора. МЧС РФ публикует кадры погрузки техники на борт самолета. В МИД РФ заявили, что российская гуманитарная операция в Бейруте начнется в ближайшее время.

После взрыва в порту Бейрута погибли более 100 человек, тысячи человек ранены. Сам город превратился в руины. Основной версией по-прежнему остается взрыв тысяч тонн селитры, хранившейся в порту.