Певица Полина Гагарина впервые рассказала о разводе с Дмитрием Исхаковым.

Ранее Исхаков сообщил, что супруги не живут вместе, но продолжают совместно заботиться о дочери.

Как пишет Starhit, пара готовит документы на развод, а расставание являлось совместным решением. При этом, как передает издание, Гагарина уволила Исхакова из своей музыкальной компании.

Певица подчеркнула, что она не любит освещать тему личной жизни, денег, дележа имущества и выступает против брачных договоров. Она отмечает, что подпись каких-то бумаг подготавливает пару к последующему прекращению отношений.

«Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что это мой тыл», - подчеркнула Гагарина.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. У пары есть дочь Мия.