МИД: Россия начнет гуманитарную операцию в Ливане в ближайшее время

Российская гуманитарная операция по ликвидации последствий взрыва в Бейруте начнется в ближайшее время, заявили в МИД РФ. Руководство Ливана выразило благодарность за готовность прийти на помощь, сейчас стороны обсуждают и согласовывают оперативные практические шаги в рамках подготовки осуществления гумоперации.

«Принято решение о направлении в Бейрут группы спасателей с необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях, аэромобильного госпиталя МЧС России и передвижной ПЦР лаборатории Роспотребнадзора», - подчеркнули в дипведомстве.

Взрыв в порту ливанской столицы Бейрут прогремел 4 августа. Жертвами трагедии оказались по меньшей мере 78 человек, еще четыре тысячи получили травмы различной степени тяжести. Большое количество людей еще числятся пропавшими без вести

Сразу после инцидента в Бейруте была объявлена мобилизация медиков. На данный момент все больницы работают в экстренном режиме, однако они уже переполнены и пострадавших направляют в близлежащие медучреждения.

По предварительным данным, в качестве возможной причины произошедшего власти рассматривают взрыв аммиачной селитры, однако ранее сообщалось, что взрыв прогремел на складе пиротехники. В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «атакой».

На данный момент Бейрут объявлен районом бедствия, в городе введен режим ЧП на две недели. Среда, 5 августа, объявлено в Ливане днем общенационального траура.

В связи с произошедшей трагедией Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге Мишелю Ауну.