Адвокат Ефремова довел до слез сожительницу погибшего в ДТП водителя

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев довел до слез гражданскую жену погибшего в трагическом ДТП Сергея Захарова Ирину Стерхову.

Это произошло вследствие указания Пашаевым на то, что женщина не принадлежит к числу родственников погибшего даже с учетом их многолетнего совместного проживания. Адвокат также задался вопросом, что мешало ей заключить брак с погибшим за все эти годы.

Стерхова после этого попросила Пашаева не говорить с ней в таком тоне и в слезах покинула зал суда.

Напомним, по версии следствия, Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии во время вождения автомобиля, столкнулся со встречным авто, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Артист находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.