«Исчезнет, как страна»: Саакашвили высказался о судьбе Грузии

Бывший президент Грузии ныне занимающий пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заявил, что Грузия может «исчезнуть, как страна».

По словам Саакашвили, он находится «на всех мировых радарах», а Грузии на радарах мировой политики сейчас нет. Также бывший президент заявил, что может стать премьером практически любой европейской страны.

«Я являюсь водителям очень важных функций на Украине. Но мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия, как страна, исчезнет», - отметил Саакашвили в интервью TV Pirveli.

Ранее Саакашвили заявил о риске «потерять» Украину. Он добавил, что политики в регионах страны «с жиру бесятся».