«Зверь, идущий сквозь атмосферу»: астронавт описал посадку Crew Dragon

Астронавт NASA Боб Бенкен, являвшийся одним из членов экипажа успешно окончившего свою космическую миссию американского корабля Crew Dragon, рассказал о своих впечатлениях от обратного пути судна на Землю.

Бенкен поделился, что возвращение на планету было «более ощутимым», нежели это предполагалось им самим и его напарником, отметив при этом, что компания SpaceX, организующая полет, предоставила астронавтам ценную возможность следить за происходящим.

Член экипажа также сравнил корабль со зверем в соответствии с ощущениями, возникшими на обратном пути. Бенкен отметил, что Crew Dragon «ожил» в момент снижения в атмосфере Земли и начал издавать звуки, похожие на звериное рычание.

Даг Херли же, являвшийся командиром космического судна, напротив, ожидал большее количество сюрпризов в полете. Он отметил, что действия в реальной миссии повторяли симулятор. Так, астронавтам даже удалось позвонить после посадки на Землю командованию и своим женам, что он посчитал большим плюсом для следующих экипажей.

Ранее NASA продемонстрировало кадры подъема корабля Crew Dragon из Мексиканского залива, где он успешно приводнился после отстыковки от МКС и возвращения на планету.