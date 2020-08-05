Трамп назвал взрыв в Ливане «атакой»

Американский президент Дональд Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «атакой», хотя основной версией считается случайный подрыв взрывчатых веществ.

«Похоже, это была ужасная атака», - сказал Трамп на пресс-конференции.

Президент США рассказал, что встречался с американскими генералами, которые считают случившееся нападением.

«Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва», - предположил Трамп.

Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. У половины зданий города повреждены фасады и выбиты стекла. Свыше 3,7 тысяч человек пострадали, еще более 70 погибли.

Как сообщил премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. По жертвам взрыва объявлен трехдневный траур.

Многие страны, включая Россию, выразили соболезнования Ливану в связи со случившимся. С готовностью оказать поддержку в ликвидации последствий взрыва уже выступили США, Германия, Ирак, Израиль, Канада и другие государства.