«Она как в тумане»: знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении ее состояния

Знакомые актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о нынешнем состоянии ее здоровья. По их словам, у нее появилась сильная слабость и утомляемость, а также головные боли.

Один из медиков ЦКБ рассказал, что однажды увидел там актрису в кресле-каталке.

«Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось», - цитирует специалиста сайт «Комсомольской правды».

Экс-реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова поделилась, что на настоящий момент Заворотнюк не в состоянии связно излагать свои мысли и продолжает бороться с недугом.

Между тем ранее сообщалось о том, что актриса начинает готовиться к съемкам. На тот момент ее болезнь перешла в стадию ремиссии.