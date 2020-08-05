Адвокат Ефремова объяснил, почему во время заседания актер пользовался мобильным телефоном

Актер Михаил Ефремов во время первого слушания читал с телефона текст материала своего дела. Так объяснил пользование смартфоном его адвокат Эльман Пашаев. Сообщается, что мобильник дал ему сам Пашаев.

По правилам домашнего ареста, пользование мобильным телефоном запрещено. Также Ефремову запрещено покидать дом, отправлять письма, пользоваться Интернетом и другими средствами связи вроде телефона, общаться со СМИ и любыми другими людьми, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН. Для контроля за соблюдением домашнего ареста на Ефремова наденут электронный браслет.

Начиная с 5 августа ежедневно будут проводиться слушания в рамках уголовного дела о смертельном ДТП в центре столице 8 июня 2020 года. По версии следствия, Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался от полученных травм на следующий день в больнице.

Артисту предъявлено обвинение факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека - пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.