Почти 300 тысяч человек остались без жилья из-за взрыва в Бейруте
Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress
Почти 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой из-за мощного взрыва.
Как сообщил губернатор города Марван Аббуд, ущерб, нанесенный столице Ливана, превышает три миллиарда долларов.
«Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва», - приводит слова Аббуда Al Manar.
В результате взрыва 4 августа погибли около 100 человек, пострадали более 4 000. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.