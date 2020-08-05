Стали известны результаты технической экспертизы по делу Ефремова

Автомобиль Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не был собран из запчастей нескольких транспортных средств, заявил адвокат Александр Добровинский, ссылаясь на результаты экспертизы.

«Изменений в конструкции автомобиля не было», - сказал правозащитник.

Страшное ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу и лоб в лоб влетел в автомобиль Захарова, который скончался в больнице на следующее утро.

На данный момент артист находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение по статье «нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», ему грозит до 12 лет лишения свободы.