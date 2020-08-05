«Кирилл, я очень скучаю»: актриса Андрейченко опубликовала ранее неизвестное фото с Децлом

Актриса Наталья Андрейченко опубликовала ранее неизвестное совместное фото с музыкантом Кириллом Толмацким, более известным как Децл.

На фото музыкант и актриса позируют, находясь в одном из ресторанов. Андрейченко и Толмацкий были друзьями более двадцати лет. Они встречались во время каждого визита проживающей ныне в США актрисы в Россию.

«Случайно попалось это фото на глаза. Спасибо подписчикам, что прислали. Мой дорогой Кирилл, я очень скучаю», - написала Андрейченко на своей странице в Instagram.

Кирилл Толмацкий умер в начале 2019 года. Его самочувствие резко ухудшилось на одном из концертов.