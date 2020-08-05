Неизвестный обокрал коттедж семьи Тиньковых в Москве

Неизвестный проник в дом бизнесмена и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова в Москве и совершил кражу вещей на сумму свыше одного миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД столицы.

Уточняется, что злоумышленник проник внутрь, отжав пластиковые двери, после чего вскрыл два сейфа.

По информации ведомства, сигнал о краже на Никольском тупике поступил в правоохранительные органы во вторник, 4 августа.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье кража.