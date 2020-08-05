Ефремов пожаловался суду на адвоката Добровинского

Актер Михаил Ефремов, некоторое время назад ставший фигурантом громкого ДТП в центре столицы, выступил в суде с просьбой сделать замечание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому. Причиной стали якобы оскорбительные заявления последнего.

Во время слушания по делу в Пресненском суде Ефремов отметил, что из-за огласки материалов дела Добровинским могут пострадать его дети.

«Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на секции, на спорт, общаются с друзьями, которые смотрят телевизор. А там в передачах показываются материалы дела, где я якобы признал свою вину, там происходят инсинуации, оскорбления в отношении меня. Прошу суд сделать замечание», - заявил актер.

Напомним, по версии следствия, Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии во время вождения автомобиля, столкнулся со встречным авто, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Артист находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.