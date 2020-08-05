Оставили коляску и ушли: бросившие ребенка у подъезда в Москве родители попали на видео

В Москве на Студенческой улице найдена брошенная коляска с ребенком. «Звезда» публикует кадры с камер видеонаблюдения, на которых показан момент оставления малыша.

На кадрах видно, как мужчина оставляет ребенка в коляске у подъезда и уходит. Женщина что-то говорит ему вслед, и отправляется за ним.

Сейчас ребенку ничего не угрожает. Правоохранителям уже удалось выяснить, в какой квартире, предположительно, проживала мать брошенного мальчика. В полицию доставили шестерых человек, находившихся по этому адресу. Они дают объяснения.