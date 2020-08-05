Названы самые опасные профессии

В ходе открытого опроса россиян эксперты выяснили, что в этом году лидером списка самых рискованных профессий стали врачи.

Уточняется, что опасной ее посчитали 20% граждан.

«По сравнению с подобными исследованиями предыдущих лет, врачи впервые оказались на первом месте рейтинга: до этого их работу называли рискованной только 2-3% граждан, сегодня - каждый пятый», - отмечается в результатах опроса.

Помимо этого, 10% опрошенных считают рискованной работу шахтеров, 8% - пожарных, 6% - деятельность военнослужащих и спасателей МЧС.

Также в рейтинге по 4% голосов получили водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. По 1% набрали журналист, преподаватель и сапер.



Исследование проводилось с 30 июля по 3 августа в 296 населенных пунктах России, пишет РИА Новости.