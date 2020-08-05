«Наверное, увидим справку об амнезии»: Добровинский прокомментировал результаты слушания по делу Ефремова

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшего в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, сообщил, что в ходе слушания удалось договориться о сумме компенсации.

«Мы договорились о сумме после долгих дебатов, которые будут фигурировать в гражданском иске, мы все согласовали», - сказал правозащитник.

Помимо этого, Добровинский добавил, что сторона обвиняемого скорее всего представит справку об амнезии артиста.

«Наверное, мы увидим справку об амнезии господина Ефремова, возникшее в процессе дела , посмотрим», - заключил он.

Слушание по делу о страшной аварии, в результате которой автомобиль артиста протаранил фургон курьера Сергея Захарова, проходит 5 августа в Пресненском суде Москвы.