«Наверное, увидим справку об амнезии»: Добровинский прокомментировал результаты слушания по делу Ефремова
ДТП с участием артиста произошло в центре Москвы 8 июня.
© Фото: пресс-служба Пресненского районного суда г. Москвы
Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшего в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, сообщил, что в ходе слушания удалось договориться о сумме компенсации.
«Мы договорились о сумме после долгих дебатов, которые будут фигурировать в гражданском иске, мы все согласовали», - сказал правозащитник.
Помимо этого, Добровинский добавил, что сторона обвиняемого скорее всего представит справку об амнезии артиста.
«Наверное, мы увидим справку об амнезии господина Ефремова, возникшее в процессе дела , посмотрим», - заключил он.
Слушание по делу о страшной аварии, в результате которой автомобиль артиста протаранил фургон курьера Сергея Захарова, проходит 5 августа в Пресненском суде Москвы.