«Катастрофа просто чудовищная»: политолог оценила последствия взрыва в Бейруте

Политолог-востоковед и редактор журнала «Восток» Карине Геворгян в разговоре со «Звездой» выразила свое мнение касательно инцидента со взрывом в Бейруте. По ее словам, одним из возможных сценариев развития дальнейших событий станет участие в них ООН.

«Катастрофа просто чудовищная. Страна очень маленькая, она меньше Израиля размером. С моей точки зрения, сейчас поднимется вопрос о восстановлении структуры порта, и может быть, он даже будет рассмотрен Организацией Объединенных Наций», - сказала политолог.

Причиной возможного обращения за помощью в ООН она назвала невосстановленность страны после гражданской войны и наличие беженцев из Сирии.

Напомним, 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв, в результате которого не менее 4 тысяч человек пострадали и 100 человек погибли. Серьезно пострадало здание российского посольства, одна из его сотрудниц пострадала.