Кадры испытаний МС-21 по защите от попадания воды в двигатели

Подведены предварительные итоги испытаний самолета МС-21-300 по защите от попадания воды в двигатели, которые подтвердили возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе.

«В период с 16 по 22 июля 2020 года самолет МС-21-300 выполнил 29 пробежек и 3 руления по воде на скоростях от 10 до 150 узлов (1 узел = 1,852 км/час) при различных конфигурациях механизации и режимах работы силовой установки, включая использование реверса тяги маршевых двигателей», - сообщили в корпорации.

Испытания проводились на взлетно-посадочной полосе аэродрома «Ульяновск-Восточный», где был смонтирован «бассейн» длиной более 70 м и шириной свыше 20 м. Параметры «бассейна» обеспечили нормированную глубину воды в соответствии с российскими и международными требованиями, которые установлены для проведения таких видов испытаний.