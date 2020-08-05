Хлопки и дым: камеры сняла происходящее в квартире в момент взрыва в Бейруте

Момент мощного взрыва в порту Бейрута попал в объектив вебкамеры, расположенной в одной из квартир ливанской столице. Видео было опубликовано очевидцем на личной странице в Twitter.



На кадрах хорошо видно, как в помещении раздаются хлопки, после чего неожиданно начинает поступать дым и комната «содрогается».



Незадолго до этого россиянка, находившаяся в эпицентре события, рассказала, что начало трагедии было похоже на землетрясение.

В результате взрыва в ливанской столице 4 августа погибли десятки человек, еще сотни получили травмы различной степени тяжести.