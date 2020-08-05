Химик оценил вероятность взрыва в Бейруте из-за селитры

Химик, член Федерации судебных экспертов Михаил Косточка в эксклюзивном разговоре со «Звездой» объяснил, могла ли селитра послужить причиной взрыва в Бейруте.

По его словам, бывает аммонийная селитра, калиевая и натриевая селитра. При смешении с углем и серой получается черный порох, который может взрываться. Он используется как взрывчатое вещество.

«Просто селитра чтобы так взорвалась – это трудно. Детонатор нужен», - заключил эксперт.

В результате взрыва 4 августа погибли около 100 человек, пострадали более 4 000. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.

В Минздраве Ливана отметили нехватку медикаментов и мест в больницах для оказания помощи раненым. Ситуацию назвали катастрофической.