Более трех тысяч объектов для военных будет введено в эксплуатацию в 2020 году

Более 1800 объектов для военных введены в эксплуатацию в текущем году, сообщила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

«Целевой задачей текущего года в сфере капитального строительства является ввод в эксплуатацию в интересах Вооруженных Сил 3200 зданий и сооружений», - сказала Балакирева в ходе Единого дня приемки военной продукции.

По ее словам, в текущем году в интересах Сил ядерного держивания уже введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений.

«Продолжаются работы по строительству инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов в г. Тейково, Нижнем Тагиле, Новосибирске и стационарного базирования в Козельске и Ясном», - отметила руководитель департамента.

Набранный темп и организация работ по строительству объектов инфраструктуры РВСН позволяют выполнить целевые задачи по созданию объектов ядерного сдерживания, подчеркнула Балакирева.

Кроме этого, по словам руководителя департамента, введены в эксплуатацию 105 из запланированных к вводу 154 зданий и сооружений противовоздушной и противоракетной обороны.