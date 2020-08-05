Более трех тысяч объектов для военных будет введено в эксплуатацию в 2020 году
Более 1800 объектов для военных введены в эксплуатацию в текущем году, сообщила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.
«Целевой задачей текущего года в сфере капитального строительства является ввод в эксплуатацию в интересах Вооруженных Сил 3200 зданий и сооружений», - сказала Балакирева в ходе Единого дня приемки военной продукции.
По ее словам, в текущем году в интересах Сил ядерного держивания уже введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений.
«Продолжаются работы по строительству инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов в г. Тейково, Нижнем Тагиле, Новосибирске и стационарного базирования в Козельске и Ясном», - отметила руководитель департамента.
Набранный темп и организация работ по строительству объектов инфраструктуры РВСН позволяют выполнить целевые задачи по созданию объектов ядерного сдерживания, подчеркнула Балакирева.
Кроме этого, по словам руководителя департамента, введены в эксплуатацию 105 из запланированных к вводу 154 зданий и сооружений противовоздушной и противоракетной обороны.
«Все задачи, стоящие перед Военно-строительным комплексом в 2020 году по вводу объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации будут безусловно выполнены с соблюдением установленных требований к качеству работ», - отметила Балакирева.