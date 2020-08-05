Власти Бейрута оценили ущерб от взрыва в порту

По предварительным данным, ущерб от мощного взрыва в порту Бейрута может составить от трех до пяти миллиардов долларов, заявил губернатор города Марван Аббуд.

Однако он не исключается, что ущерб может быть и в разы больше.

«Сотни жителей Бейрута остались без жилья», - цитирует губернатора портал LBCI Nеws.

В результате мощного взрыва в ливанской столице были повреждена большинство жилых зданий города, все больницы переполнены из-за большого числа пострадавших.

По жертвам трагедии правительством страны объявлен трехдневный траур.