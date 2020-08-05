Власти Бейрута оценили ущерб от взрыва в порту
По жертвам трагедии правительством Ливана объявлен трехдневный траур.
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По предварительным данным, ущерб от мощного взрыва в порту Бейрута может составить от трех до пяти миллиардов долларов, заявил губернатор города Марван Аббуд.
Однако он не исключается, что ущерб может быть и в разы больше.
«Сотни жителей Бейрута остались без жилья», - цитирует губернатора портал LBCI Nеws.
В результате мощного взрыва в ливанской столице были повреждена большинство жилых зданий города, все больницы переполнены из-за большого числа пострадавших.
По жертвам трагедии правительством страны объявлен трехдневный траур.