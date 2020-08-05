Житель Бейрута показал улицы города после взрыва: видео

Житель Бейрута показал последствия взрыва, раздавшегося в городе накануне.

На опубликованных кадрах мужчина продемонстрировал разрушения, нанесенные детонацией. На улицах лежат обломки зданий и других построек, в окнах домов и витринах магазинов разбиты стекла. Немногочисленные вышедшие на улицу местные жители в растерянности рассматривают последствия взрыва. Видео опубликовано в Instagram.

Напомним, 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв, в результате которого не менее 4 тысяч человек пострадали и 100 человек погибли. Серьезно пострадало здание российского посольства, одна из его сотрудниц пострадала.