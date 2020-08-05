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«Катастрофа»: в Минздраве Ливана рассказали о нехватке медикаментов в Бейруте

Кирилл Васин
12:16 05.08.2020
По словам главы Минздрава, ситуация превратилась в «катастрофу в полном смысле» из-за того, что на ее развитие также влияет распространение COVID-19.
«Катастрофа»: в Минздраве Ливана рассказали о нехватке медикаментов в Бейруте
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан назвал катастрофической ситуацию, которая сложилась из-за нехватки медикаментов после взрыва в Бейруте.

«Многие до сих пор не получили медицинской помощи из-за нехватки мест в больницах как в Бейруте, так и за его пределами, потому что те переполнены ранеными», - рассказал Хасан.

Кроме того, по словам главы Минздрава, взрывом были разрушены четыре столичные больницы, что еще сильнее усугубляет положение.

Он добавил, ситуация превратилась в «катастрофу в полном смысле» из-за того, что на ее развитие также влияет распространение COVID-19, передает РИА Новости.

В результате взрыва 4 августа погибли около 100 человек, пострадали более 4 000. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.

МЧС РФ развернет в городе мобильный госпиталь для помощи пострадавшим. В Ливан отправят пять самолетов с российскими специалистами.

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