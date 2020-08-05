Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном

Уши Роя Джонса-младшего, ранее являвшегося абсолютным чемпионом боксерских поединков, будут застрахованы перед началом боя с Майком Тайсоном. О соответствующей инициативе менеджера спортсмена сообщили ТАСС в пресс-службе Roy Jones Jr Boxing Russia.

Такое решение было аргументировано опасениями, связанными с имевшим место в прошлом откусыванием куска уха Эвандера Холифилда в время битвы с Тайсоном.

Поединок между успешным 54-летним боксером Майком Тайсоном и столь же титулованным и известным спортсменом Роем Джонсом, завершившим свою карьеру в 2018 году, будет состоять из восьми раундов.

Ранее Тайсон сообщал, что предстоящий бой вызывает у него энтузиазм и обусловлен он не выгодой, а самим желанием провести поединок.