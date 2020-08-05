«Он был еще в сознании»: сотрудник ДПС о Сергее Захарове в первые минуты после ДТП

Сотрудник ДПС, оказавшийся на месте страшной аварии с участием актера Михаила Ефремова, сообщил, что потерпевший Сергей Захаров находился в сознании.

«Когда приехали, увидели, как Ефремов ходит по проезжей части, а Захаров зажат в машине - он был в сознании, но говорить не мог», - отметил правоохранитель.

Также в рамках допроса сотрудник ДПС отметил, что несколько свидетелей заявляли о том, что в момент аварии за рулем находился именно Ефремов.

«Актера на месте дважды проверили на алкоголь - трубка показала 1.05 и 1.25 промилле», - добавил инспектор.

Лобовое столкновение внедорожника Ефремова и фургона курьера Захарова произошло 8 июня в центре столицы. По результатам экспертизы было установлено, что артист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.